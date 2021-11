Éric Rouillard et Jean-Marc Doyon sont adversaires pour la mairie de Saint-Benoît-Labre

Le maire sortant de Saint-Benoît-Labre, Éric Rouillard se retrouve face à Jean-Marc Doyon pour le scrutin du 7 novembre.

C’est en 2017 que la petite communauté avait choisi Éric Rouillard pour être à la tête du conseil.

Éric Rouillard

Étant maire sortant, M.Rouillard planche depuis longtemps sur de nombreux dossiers, dont les réfections de plusieurs rangs. Durant son mandat, la municipalité a acheté un nouveau camion de déneigement, a créé des jardins communautaires et a refait plusieurs routes. L’agrandissement du réseau d’aqueduc et d'égout au chemin de la ceinture fait partie des plans futurs.

Jean-Marc Doyon

L’homme dans la soixantaine a pour but de faire une saine gestion des finances de la localité et assure qu’il a l’intention de travailler avec tous les conseillers. Dans son programme, tout comme son adversaire, l’agrandissement du réseau d’aqueduc et d’égout en fait partie. De plus, augmenter la grosseur du parc industriel, créer un centre pour la petite enfance et déménager la bibliothèque municipale sont quelques-unes de ses idées.

Les conseillers

Sur les six postes de conseillers, quatre seront en élection, le poste 1, 3, 4 et 6.

Conseiller Poste 1: Michel Gosselin (sortant) / Ginette Lessard | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 2: Marc Cloutier — Élu

Conseiller Poste 3: Pier-Luc Gilbert (sortant) / Mélanie Raymond | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 4: Martin Busque / Claude Fournier | Scrutin 7 nov.

Conseiller Poste 5: Jonathan Pépin — Réélu

Conseillére Poste 6: France Bégin (sortante) / Coralie Rodrigue | Scrutin 7 nov.