Saint-Frédéric: Y-aura-t-il un changement de garde?

Les résidents de Saint-Frédéric devront choisir demain entre, renouveler pour un autre quatre ans le mandat du maire actuel, Martin Nadeau, ou choisir la candidate Micheline Grenier, qui fait le saut en politique municipale.

Dans son programme électoral, M. Nadeau rappelle les économies qu'il a procurées aux contribuables depuis son arrivée en 2017, par exemple, pour le déneigement des chemins municipaux, avec le prolongement de la rue Lehoux, pour le remplacement d'une conduite d'eau sur la route 112, dans la construction de la rue Gagné « pour au moins la moitié des coûts estimés » ou encore pour le développement du parc industriel.

Il soutient même que le problème d'eau potable de la municipalité « est réglé pour au moins 30 ans », avec la confirmation du 19 octobre dernier, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autoriser l'étude sur le projet de reconstruction du réservoir et de branchement de la source supplémentaire.

Pour l'avenir, il veut assurément régler les problèmes récurrents d'approvisionnement en eau potable, réaliser le projet Village-Marie, procéder à la reconstruction du rang 1 et promouvoir le développement résidentiel et industriel.

Milieu de l'éducation

Micheline Grenier se présente comme candidate à la mairie de la municipalité de Saint-Frédéric.

Pendant sa carrière dans le domaine de l’éducation, elle a occupé différents postes de gestionnaire, notamment celui de directrice générale adjointe de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin lors de ses sept dernières années de vie professionnelle.

Elle a également participé à certains comités locaux, dont celui des Fêtes du 150e de la localité.

« Je crois fondamentalement en la démocratie et en la force d’une équipe municipale qui saura représenter les intérêts de la population, selon les besoins des plus petits jusqu’aux plus âgés. J’ai à cœur l’identité de Saint-Frédéric qui ne deviendra que plus forte en collaborant avec les organismes du milieu, de la MRC, des ministères ainsi que des différents partenaires » a indiqué Mme Grenier par voie de communiqué de presse, en ajoutant qu'il y a « un vent de changement qui souffle sur Saint-Frédéric » avec cinq postes qui sont en élection, incluant celui à la mairie.

En effet, le conseiller sortant au Poste 1, Michel St-Pierre, doit affronter le candidat Jacques Berthiaume. Il en va de même au Poste 3 avec Jean-Denis Vachon (sortant) vs Francis Paré, au Poste 5 avec Johanne Giguère (sortante) devant Michelle Grégoire, alors que trois candidats s'affrontent au Poste 6 laissé par la conseillère sortante, Anne-Marie Lachance: Sylvie Couture, Michel Dubé et Johannie Lessard.