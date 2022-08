Élections dans Beauce-Sud: Samuel Poulin ne prend rien pour acquis

Le député sortant de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ne prend absolument rien pour acquis quant à une éventuelle réélection dans sa circonscription le 3 octobre, alors que la maison d'analyses et de projections électorales, Qc125.com, évalue que le comté pourrait «pivoter» aux mains du Parti conservateur du Québec (PCQ).

C'est d'ailleurs le seul endroit, dans les sept comtés du territoire de Chaudière-Appalaches, tous occupés par des caquistes, où le modèle statistique de projection suggère un changement. Pour Beauce-Nord, représenté par Luc Provençal, Qc125.com estime à l'heure actuelle que les électeurs seront «enclins» à le réélire.

Toujours selon la maison d'analyses, en date du 25 août, 45% des intentions de vote pour tout Chaudière-Appalaches iraient à la Coalition Avenir Québec contre 31% pour le PCQ. Les autres principaux partis sont très loin derrière: 9% pour les Libéraux, 8% d'appui à Québec solidaire et un maigre 5% pour les péquistes.

« Je ne prend rien pour acquis. Chaque élection, je travaille comme si j'étais dixième [au classement]. Je vais continuer de travailler fort. Je reçois un fort appui de la population sur le terrain. Mais je répète que je ne prend rien pour acquis », a déclaré M. Poulin à la période des questions de la conférence de presse qu'il a donnée en fin d'après-midi, hier, depuis son local électoral à Saint-Georges, pour présenter les thèmes principaux de sa campagne.

Pour l'occasion, il était accompagné de son collègue ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui a rappelé qu'à la dernière élection (2018), « Qc125 disait que j'avais 95% de chances de perdre dans ma circonscription [de Papineau] mais j'ai gagné avec près de la moitié des votes. Je pense qu'il faut prendre cette analyse là avec un grain de sel », de dire l'élu, comme pour rassurer son homologue de la Beauce.

Familles, aînés et développement régional

C'est après avoir à nouveau parcouru toute la circonscription de Beauce-Sud au cours de l'été que le député Poulin a pu dégager les trois thématiques importantes qui marqueront sa prochaine campagne électorale : les familles, les aînés et le développement régional.

« Je veux continuer de positionner la Beauce au sein du prochain gouvernement, car les enjeux sont trop importants. Nous croyons aux services de garde, à l’aide aux aînés, à la ruralité et au développement régional. J’ai l’expérience, les connaissances et les contacts pour continuer de faire progresser les 24 municipalités de la Beauce. Nous avons un bilan incroyable en 4 ans et nous pouvons encore en faire plus », a mentionné Samuel Poulin.

Par ailleurs, toujours au sujet des élections, EnBeauce.com a appris de bonnes sources que les organisateurs du rassemblement régional du PCQ, qui aura lieu samedi sur l'Île ronde de Beauceville, ont dû revoir à la hausse les projections des personnes attendues, alors que les estimations préliminaires de 1 500 personnes seraient maintenant passés à plus de 3 000 participants.

Rappelons que le chef Éric Duhaime viendra livrer un discours à ce rassemblement en compagnie des sept candidats du parti du territoire de Chaudière-Appalaches.