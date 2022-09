Samuel Poulin s'engage à moderniser l'urgence à l'Hôpital de Saint-Georges

Le candidat de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin, s'est engagé à moderniser l'Hôpital de Saint-Georges s'il est élu au scrutin du 3 octobre prochain.

C'est ce qu'il a indiqué lors d’une conférence de presse qui s'est tenu hier en fin d'après-midi à Saint-Georges.

Ainsi, son projet est clair : la modernisation de l’Hôpital de Saint-Georges en misant sur l’établissement des besoins et l’analyse du plan clinique pour l’urgence de l’établissement. « Notre urgence à des défis importants! », a-t-il souligné.

En collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que l’Hôpital, les besoins à court et moyen terme seront établis et le plan clinique sera analysé. L’objectif est aussi de faire de l’urgence un endroit mieux adapté aux besoins des patients, de leurs proches, ainsi que du personnel.

« C'est important d'avoir un milieu plus intime, plus moderne. Ça va nous permettre aussi d'attirer davantage de personnel dans le réseau de la santé », a ajouté le candidat, en faisant écho aux annonces faites hier par François Legault concernant les ressources en santé.

Ce projet estimé à plusieurs milliards de dollars pourrait comprendre :

- des aménagements de cubicules, au lieu de rideau,

- la mise en place de nouveaux locaux pour les consultations médicales,

- la mise en place de toilettes et de lavabos supplémentaires,

- et une entrée dédiée à l'urgence.

Cependant, plusieurs étapes sont nécessaires avant de prévoir un échéancier, notamment les plans et devis, mais Samuel Poulin s'engage à ce que les travaux soient lancés durant le prochain mandat.

Notons que le département en question compte actuellement 21 civières et les projections sont de 25 civières en 2036, selon l’évolution des besoins. Une moyenne de 22 ambulances par jour, se rend à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges. En 2020, 7 700 transports en ambulance ont été effectués.

Rappelons qu'au cours de son dernier mandant, le député sortant de Beauce-Sud a travaillé à la rénovation du département de médecine nucléaire et de l'unité de traitement de cancer, dont les travaux débutent en 2023.