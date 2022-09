La CCINB tiendra un débat électoral le 20 septembre

« Durant les quatre dernières années, on a avancé. Pendant la pandémie, on a été un gouvernement responsable. On a défendu nos valeurs, ce qu'on est comme Québécois. On est pas obligé de faire un référendum sur la souveraineté pour défendre ce qu'on est [...] Pis on va continuer de travailler au cours des quatre prochaines années pour qu'on soit ...