Rareté de main-d’œuvre : Samuel Poulin s'appuie sur le virage numérique et les travailleurs expérimentés

Le candidat de la CAQ et député sortant de Beauce-Sud, Samuel Poulin, continuera dans un prochain mandat à soutenir le virage numérique des entreprises tout en encourageant le maintien et le retour des travailleurs expérimentés, pour répondre à la pénurie de main d'oeuvre dans le comté.

C'est du moins ce à quoi il s'est engagé aujourd'hui, en conférence de presse, en compagnie de la candidate de la circonscription de Champlain et présidente sortante du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, au sortir d'une visite de l’entreprise Boccam de Saint-Georges.

« Les entrepreneurs peuvent et pourront compter sur nous. Le Parti conservateur du Québec ne croit pas à l'aide aux entreprises alors que ceci permet d’accepter de nouveaux contrats, d’augmenter les salaires des employés en Beauce et de contrer la rareté de main-d’œuvre. Si notre économie va aussi bien et que nous pouvons investir dans les missions de l’état, aujourd’hui, c’est sans aucun doute, grâce à l’équipe que forment nos entrepreneurs et le gouvernement du Québec », a souligné Samuel Poulin.

Sur le plan robotique et numérique, il a rappelé comment le gouvernement, avec des partenaires comme Investissement Québec et le Conseil Économique de Beauce (CEB), avait été très actif dans les investissements auprès d’une cinquantaine de petites, moyennes et grandes entreprises de Beauce-Sud pour qu'elles demeurent compétitives et qu'elles puissent accepter de nouveaux contrats.

Par ailleurs, Mme LeBel et M. Poulin ont confirmé qu’un prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec rendra optionnelle la cotisation au Régime des rentes du Québec (RRQ) pour les travailleurs âgés de 65 ans et plus afin de contrer la rareté de main-d’œuvre.

La CAQ veut qu’il soit payant pour ces travailleurs de rester ou de revenir sur le marché du travail s’ils le souhaitent. Cette mesure représente une économie pouvant atteindre 3 000 $ par an. Elle n’entraînera aucune augmentation des cotisations pour les autres travailleurs et pour les employeurs. Cette nouvelle mesure s’ajoutera à la bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs expérimentés.