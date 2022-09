Les chefs se préparent au premier débat télévisé

Cinq des six candidats, qui se font la course en vue d'obtenir le siège de député de Beauce-Sud, se confronteront demain dans le cadre d'un débat électoral radiophonique organisé par Radio-Beauce. Samuel Poulin, député sortant et candidat de la CAQ, Jonathan Poulin du PCQ, Olivier Fecteau, de QS, Hans Mercier, chef du Parti 51 et Jean-François ...