Débat radiophonique: des échanges directs et civilisés

Même si le ton était parfois élevé, les échanges directs sont demeurés civilisés entre les cinq candidats, qui se font la course en vue d'obtenir le siège de député de Beauce-Sud le 3 octobre prochain, tout au long du débat électoral radiophonique d'une heure tenue par Radio-Beauce ce midi.

Comme il fallait s'y attendre, le député sortant et candidat de la CAQ, Samuel Poulin, a été la cible principale des attaques provenant de ses adversaires, en particulier celles de Jonathan Poulin, du Parti conservateur du Québec, et Hans Mercier, chef du Parti 51.

On lui a entre autres reproché la mauvaise gestion de la pandémie de la COVID-19, les problèmes du système de santé, la situation difficile vécue par les aînés et le recours au Fonds des générations pour financer les programmes gouvernementaux. Des remarques endossées en partie par Olivier Fecteau, de Québec solidaire et Jean-François Major, du Parti Québécois.

Samuel Poulin ne s'en ait toutefois pas laissé imposé, rappelant qu'en seulement quatre ans, il avait réussi à amener plus de 300 millions $ dans le comté, avec des projets comme le Centre multifonctionnel, la Maison des aînés. le prolongement de l'autoroute 73 et la création de plusieurs nouveaux CPE.

La discussion s'est véritablement animée au tiers du parcours après que Samuel Poulin ait déclaré à l'endroit du candidat Hans Mercier que «l'économie va bien.»

« HA!, s'est écrié le chef du Parti 51. Les entrepreneurs j'en suis un. J'ai parlé aux autres entrepreneurs, on s'est fait fermer [pour cause de pandémie]. On vire sur des subventions. On a pris de l'argent des générations futures pour se garder en vie sur des respirateurs artificiels. J'appelle pas ça une économie qui va bien!»

À noter que le candidat du Parti libéral, Antoine Poulin, n'a pas pris part au débat d'aujourd'hui. Il devrait être toutefois à celui qu'organise la Chambre de commerce de Saint-Georges mercredi prochain.

Enfin, mentionnons que le député sortant Samuel Poulin ralentira ses activités électorales pour accompagner son père Bernard, qui a fait son entrée hier à la maison de soins palliatifs Catherine de Longpré.