Trois candidats de Beauce-Sud ont débattu proprement devant les étudiants

Un débat électoral sain, animé par Suzanne Bougie, a été présenté ce mardi midi au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, en présence de trois candidats de Beauce-Sud, Jean-François Major, représentant du Parti Québécois, Olivier Fecteau de Québec Solidaire ainsi que Jonathan Poulin du Parti conservateur du Québec.

Pendant 1 h 15, les candidats ont échangé leurs points de vue sur des sujets de société sous les yeux d’une trentaine d’étudiants, dont la plupart voteront pour la première fois de leur vie aux élections provinciales du 3 octobre prochain.

« Merci de vous initier à ce genre de débat, ce n’est pas tous les jours qu’on à la chance de le vivre entre nous. D’habitude c’est des grosses rencontres qu’on voit seulement à la télé. Alors merci d’être là et merci aux candidats », a souligné Caroline Bouchard, directrice du Cégep Beauce-Appalaches, en s’adressant aux étudiants présents lors de l’ouverture du débat. « Une activité comme aujourd’hui répond pleinement à la mission du Cégep Beauce-Appalaches. »

Après s’être présenté chacun leur tour en abordant leur parcours professionnel et leurs ambitions, les trois candidats ont eu à débattre sur une question fondamentale dans l’établissement, l’éducation. La question qui s’est le plus posée est celle de l’application de la loi 101 dans les Cégeps. Ce sujet est d’ailleurs revenu un peu plus tard dans la rencontre, alors que Jean-François Major défendait l’importance d’étudier en français au Québec, tandis qu’Olivier Fecteau et Jonathan Poulin s’entendaient à dire qu’un programme bilingue permet d’ouvrir plus de portes aux étudiants.

Suzanne Bougie a aussi interpellé les politiciens sur l’économie et le débat a essentiellement tourné autour des taxes. Baisser les taxes, oui ou non. Où prendre l’argent sinon? Comment enrichir les citoyens? Une proposition abordée seulement par Québec solidaire prévoit la gratuité de la contraception et des produits d'hygiène féminine. Le Parti conservateur pour sa part, mise sur une diminution des taxes sur l'essence.

En ce qui concerne l’environnement, tous trois s’accordent sur le fait que la situation est préoccupante, qu’il y a un enjeu important. Aussi, ils sont tous en faveur de l’élaboration d’un transport en commun à Saint-Georges. La première chose que ferait leur parti au pouvoir sur ce sujet ? « Développer les transports électriques » a été la réponse unanime.

Comme les chefs de leur parti respectif, les candidats de Beauce-Sud présents ont chacun leur vision du Québec. Pour Olivier Fecteau, le Québec est une terre d’accueil qui doit faciliter l’intégration de nouveaux arrivants. Jean-François Major reste fidèle aux valeurs du Parti québécois en soutenant la souveraineté. Pour sa part, Jonathan Poulin met en avant le slogan de son parti « Libres chez nous », estimant que les deux dernières années de pandémie ont contraint les droits des Québécois.

Finalement, les candidats étaient en accord à plusieurs reprises durant le débat. Notamment avec un objectif commun de rendre la Beauce plus attrayante. S’ils ne s’entendaient pas, ils s’expliquaient poliment. Le ton n’est monté à aucun moment et tous ont souligné l’importance d’être capable de débattre sainement.

Leur conclusion commune : il est très important d’aller voter, car les jeunes ne vont pas assez aux urnes alors qu’ils sont l’avenir.