Lutte contre la violence conjugale: Havre l'Éclaircie formule ses demandes aux candidats

L'organisme Havre l'Éclaircie, membre du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, demande aux candidats de Beauce-Nord et de Beauce-Sud aux élections provinciales de faire de la lutte contre la violence conjugale une des priorités de leur parti.

« Plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années pour mieux accompagner et protéger les femmes violentées et leurs enfants et soutenir les organismes œuvrant auprès des victimes. On constate cependant que c’est un sujet qui est quasi-absent de la campagne électorale et cela nous inquiète car il reste encore beaucoup à faire si nous voulons que cessent les féminicides, et plus globalement la violence conjugale », affirme Isabelle Fecteau, directrice au Havre l’Éclaircie.

Poursuivre le travail en cours

Au mois de juin dernier, le gouvernement a rendu publique la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Cette stratégie intègre de nombreuses recommandations du rapport Rebâtir la confiance ainsi que de nouvelles actions à mettre sur pied. Si l’on souhaite que les victimes de violence conjugale obtiennent toute l’aide dont elles ont besoin et endiguer ce problème, les candidats doivent s’engager à pousser leur parti à poursuivre la mise en place de ces mesures et à aller plus loin pour certaines d’entre elles. On pense notamment aux actions de sensibilisation touchant les jeunes, aux actions concernant les femmes issues des groupes marginalisées, à la construction de nouvelles maisons d’aide et d’hébergement et de logements sociaux dont ont besoin les femmes à l’issue d’un séjour en maison », souligne madame Fecteau.

Consolider le financement des maisons d’aide et d’hébergement

Les trois derniers budgets gouvernementaux contenaient des sommes qui ont haussé de manière substantielle le financement des maisons d’aide et d’hébergement. Si ce financement, réclamé de longue date, a permis aux maisons de pérenniser leurs équipes et d’offrir une plus grande quantité de services aux victimes, il doit être consolidé, d’autant plus en période d’inflation et de pénurie de main d’œuvre.

Les maisons membres du Regroupement constatent en effet que le redressement salarial effectué n’est déjà plus en phase avec la réalité du marché du travail. À cela s’ajoute plusieurs mesures contenues dans la dernière stratégie du gouvernement qui impliquent les maisons d’aide et d’hébergement et qu’elles auront à porter.

On pense notamment à la mise sur pied des tribunaux spécialisés, des centres de services intégrés pour les victimes ou encore à la formation d’intervenants pour les aider à mieux dépister et accompagner les victimes de violence conjugale. Pour mener à bien ces nouveaux projets, les maisons ne pourront pas faire autrement que de procéder à de nouvelles embauches, ce qui nécessitera davantage de financement.