Le candidat Hans Mercier en six réponses

En prévision du scrutin de 3 octobre, EnBeauce.com a fait parvenir un questionnaire électoral à tous les candidats qui aspirent à devenir député des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

Voici les réponses envoyées par Hans Mercier, chef du Parti 51, qui se présente dans Beauce-Sud.

Présentez-vous en quelques lignes

Hans Mercier, marié et père de 4 enfants, âgé de 48 ans et résident de Saint-Georges.

Avocat et homme d'affaires impliqué dans plusieurs dossiers d'envergure et dossiers médiatisés. Connu pour son combat pour la liberté des acériculteurs, le "maple syrup lawyer" a participé au documentaire à succès Dirty Money sur Netflix. Il a aussi permis aux familles des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic d'entreprendre des recours devant les tribunaux américains et ainsi obtenir des compensations financières. Il a œuvré aussi dans des dossiers pro bono pour les carrés verts et pour la contestation de la légalité du passeport vaccinal. Il s'est aussi impliqué dans sa communauté par divers organismes caritatifs.

Il est un des propriétaires des restaurants Rock Café. Il a toujours été un défenseur des droits fondamentaux et libertés individuelles, ce qui l'a amené à fonder le Parti 51.

Advenant votre élection comme député de Beauce-Sud le 3 octobre, quel sera le premier geste significatif ou la première action concrète que vous allez poser pour la circonscription?

La triste réalité est que les députés ont bien peu de pouvoir dans le système actuel. C'est d'ailleurs pourquoi le Parti 51 propose une réforme du système politique québécois. Cependant, la priorité serait clairement la pénurie de main-d'œuvre et la reprise économique.

Parmi les enjeux suivants, lequel est véritablement votre priorité numéro 1 d’intervention: économie, éducation, emploi, environnement ou santé? N’en retenir qu’un seul et expliquer pourquoi.

Économie. Fort simplement parce que quand l'économie va, tout va. Il faut se donner les moyens de nos ambitions pour régler tous les autres problèmes.

Face à la pénurie d’emploi, quelle approche favorisez-vous en premier pour combler les besoins en la matière: travailleurs étrangers, automatisation/robotisation, formation continue avec les institutions d’enseignement ou rétention au travail des 60-69 ans?

Toutes ses réponses. La gravité de la pénurie est trop importante pour se limiter à une seule solution.

À votre avis, l’État doit-il légiférer pour baliser le contenu des réseaux sociaux (Facebook, Instagram You Tube, etc.)?

Absolument pas. Le code criminel régit déjà le discours haineux. Tout le reste tombe sous la liberté d'expression et c'est la pierre angulaire de la démocratie. Il faut éduquer les gens, pas restreindre l'information.

À votre avis, est-ce que la Beauce a toujours bonne réputation ailleurs au Québec et dans le reste du Canada?

Oui. Dans la population générale, la Beauce est toujours reconnue comme le royaume des entrepreneurs, des inventeurs et des gens indépendants de pensée. Je ne crois pas que le discours divisif du gouvernement et de certains partis politiques ait réussi à ternir cette réputation.