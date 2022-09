Le candidat Antoine Poulin en six réponses

En prévision du scrutin de 3 octobre, EnBeauce.com a fait parvenir un questionnaire électoral à tous les candidats qui aspirent à devenir député des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

Voici les réponses envoyées par Antoine Poulin, du Parti libéral du Québec, qui se présente dans Beauce-Sud.

Présentez-vous en quelques lignes

Le candidat n'a fourni aucune information.

Advenant votre élection comme député de Beauce-Sud le 3 octobre, quel sera le premier geste significatif ou la première action concrète que vous allez poser pour la circonscription?

Mon premier geste, ce serait d'aller à la rencontre des acteurs-clés de notre comté. Les maires, préfets, organismes communautaires. Je crois que, comme député, notre travail est d'être au service de notre monde et de porter leurs volontés à l'Assemblée nationale du Québec.

Parmi les enjeux suivants, lequel est véritablement votre priorité numéro 1 d’intervention: économie, éducation, emploi, environnement ou santé? N’en retenir qu’un seul et expliquer pourquoi.

En ce moment, je crois que la priorité est l'économie. On doit lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et la crise de l'inflation qui ont des gros impacts sur la vie des familles beauceronnes. Le gouvernement a un rôle à jouer pour donner un peu de répit à notre monde en cette période difficile.

Face à la pénurie d’emploi, quelle approche favorisez-vous en premier pour combler les besoins en la matière: travailleurs étrangers, automatisation/robotisation, formation continue avec les institutions d’enseignement ou rétention au travail des 60-69 ans?

Je trouve ces quatre approches fort pertinentes pour lutter efficacement contre la pénurie de main-d'œuvre. Nous devons :

- accueillir davantage d'immigrants, et surtout, laisser les régions déterminer leur capacité d'accueil et leurs besoins. Il faut également améliorer la reconnaissance des diplômes;

- automatiser et robotiser certains secteurs;

- améliorer nos programmes de formation continue dans certains domaines;

- offrir un congé de RRQ pour les travailleurs de 62 ans et plus, et permettre aux 65 ans et plus de gagner jusqu'à 30 000 $ libres d'impôt.

À votre avis, l’État doit-il légiférer pour baliser le contenu des réseaux sociaux (Facebook, Instagram You Tube, etc.)?

Un gouvernement libéral entreprendra un plan d’urgence de sensibilisation sur les médias sociaux et traditionnels afin de faire la promotion de mesures positives, des mesures de prévention et des différentes options qui s’offrent à la population en cas de besoins.

Nous devons créer une culture positive sur ces médias sociaux afin de lutter contre la désinformation qui y circule.

À votre avis, est-ce que la Beauce a toujours bonne réputation ailleurs au Québec et dans le reste du Canada?

Je crois que le Québec et le reste du Canada reconnaissent que les Beaucerons sont des gens fiers, des entrepreneurs. Je crois que nous avons une bonne réputation et que les gens respectent les belles initiatives et les entreprises qui peuplent notre territoire.