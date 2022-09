Le candidat Samuel Poulin en six réponses

En prévision du scrutin de 3 octobre, EnBeauce.com a fait parvenir un questionnaire électoral à tous les candidats qui aspirent à devenir député des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

Voici les réponses envoyées par Samuel Poulin, député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec, qui se présente dans Beauce-Sud.

Présentez-vous en quelques lignes

Samuel Poulin, 31 ans. Résident de Notre-Dame-des-Pins. Ma famille est originaire de Saint-Georges depuis plusieurs générations.

Issu d'une famille d'entrepreneurs de la Beauce, je suis député et adjoint parlementaire depuis 2018 après avoir été attaché de presse, conseiller politique et animateur à la radio.

Advenant votre réélection comme député de Beauce-Sud le 3 octobre, quel sera le premier geste significatif ou la première action concrète que vous allez poser pour la circonscription?

Rencontrer directement le premier ministre, M. Legault, pour lui présenter tous les projets que je souhaite faire atterrir au cours du prochain mandat.

À la table des décisions, ma capacité d'action sera grande. Je veux aussi effectuer une nouvelle tournée des 24 municipalités. J'aime le monde.

Parmi les enjeux suivants, lequel est véritablement votre priorité numéro 1 d’intervention: économie, éducation, emploi, environnement ou santé? N’en retenir qu’un seul et expliquer pourquoi.

La santé. Avec le vieillissement de la population qui s'accélère, il s'agit de notre plus grand défi. Qui va prendre soins de nos parents? Le véritable enjeu.

Face à la pénurie d’emploi, quelle approche favorisez-vous en premier pour combler les besoins en la matière: travailleurs étrangers, automatisation/robotisation, formation continue avec les institutions d’enseignement ou rétention au travail des 60-69 ans?

Plusieurs. Un retour important des travailleurs de 60 ans et plus grâce à nos nouveaux leviers fiscaux et ce, jumelé à des aides financières pour favoriser le virage vers l'automatisation et le numérique. J'y crois à l'aide aux entrepreneurs de la Beauce.

À votre avis, l’État doit-il légiférer pour baliser le contenu des réseaux sociaux (Facebook, Instagram You Tube, etc.)?

Je reçois mon lot de menaces et de messages haineux depuis deux ans. Ce fut très difficile. On doit tout mettre sur la table et entamer un vrai débat de société sur cet enjeu. Ça débute à la maison et aussi dans les écoles. Malgré les avis divergents, le respect dans la vie est élémentaire.

À votre avis, est-ce que la Beauce a toujours bonne réputation ailleurs au Québec et dans le reste du Canada?

Oui. J'ai représenté la Beauce presque partout au Québec, dans plusieurs provinces au Canada ainsi qu'à l'international. On me parle toujours de la Beauce avec des étoiles dans les yeux. Une minorité bruyante ne remplace pas l'image d'une population largement accueillante, déterminée et solidaire.