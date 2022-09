Le candidat François Jacques-Côté en six réponses

En prévision du scrutin de 3 octobre, EnBeauce.com a fait parvenir un questionnaire électoral à tous les candidats qui aspirent à devenir député des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

Voici les réponses envoyées par François Jacques-Côté, de Québec solidaire, qui se présente dans Beauce-Nord.

Présentez-vous en quelques lignes

Le candidat n'a fourni aucune information.

Advenant votre élection comme député de Beauce-Nord le 3 octobre, quel sera le premier geste significatif ou la première action concrète que vous allez poser pour la circonscription?

La première action concrète que nous souhaitons poser au lendemain de l’élection, c’est l’augmentation du salaire minimum à 18$ de l’heure. C’est une mesure pour donner une chance à tous les Québécois.

Parmi les enjeux suivants, lequel est véritablement votre priorité numéro 1 d’intervention: économie, éducation, emploi, environnement ou santé? N’en retenir qu’un seul et expliquer pourquoi.

Ma priorité numéro un reste encore l’éducation. Mon expérience dans les écoles y compte pour beaucoup.

L’éducation est le plus important des leviers de société. Si on enseigne des compétences de bases qui leurs permettent de s’intégrer facilement on agit de façon concrète sur l’ensemble des sphères de notre région.

On doit également adapter le contenu scolaire à la réalité de notre région. Afin d’intéresser les jeunes à l’agriculture, l’entreprenariat, l’environnement, etc.

Face à la pénurie d’emploi, quelle approche favorisez-vous en premier pour combler les besoins en la matière: travailleurs étrangers, automatisation/robotisation, formation continue avec les institutions d’enseignement ou rétention au travail des 60-69 ans?

La pénurie de main d’œuvre doit être adressée par tous les moyens possibles.

La première approche va être l’immigration permanente et l’intégration de ces nouveaux arrivants dans les régions mais aussi de même importance l’automatisation des procédés là où c’est possible et le faire avec les travailleurs et non contre eux.

À votre avis, l’État doit-il légiférer pour baliser le contenu des réseaux sociaux (Facebook, Instagram You Tube, etc.)?

Encore une fois l’éducation. Si on éduque les jeunes et les gens, qu’on les responsabilise, on vient de faire la moitié du travail.

Comme c’est déjà appliqué par plusieurs plateformes, les avertissements de type de contenu c’est aussi un gros plus.

Tout ce que l’État a à faire, c’est de faire respecter la loi. Que ce soit au niveau de la violence, du harcèlement, vol ou autre et ça s’applique aussi aux réseaux sociaux et c’est déjà le cas.

À votre avis, est-ce que la Beauce a toujours bonne réputation ailleurs au Québec et dans le reste du Canada?

En 2022, on a malheureusement tendance à ressortir le négatif d’une situation et d’en forger une opinion sans vérité.

Alors si je peux dire une chose, c'est que chez QS on cherche à rassembler et non à diviser. On veut promouvoir le positif et la vérité, pas des stéréotypes et des opinions déplacées.

La Beauce a bonne réputation et on ne peut accorder d’importance à de la mauvaise foi venant de personne mal avisée.