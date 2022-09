Québec solidaire propose un projet phare en transport interurbain

Le candidat de Québec solidaire dans Beauce-Sud, Olivier Fecteau, vient de présenter un projet phare de son parti qui propose la création de Québec-Rail et Québec-Bus, deux organismes publics qui auront pour mission d’offrir du transport interurbain de qualité, fiable et accessible partout au Québec, dont la Beauce.

Un gouvernement solidaire travaillera en partenariat avec les villes et les MRC pour définir et mettre en place des réseaux de transport locaux cohérents et axés sur les besoins réels des gens, partout au Québec. Pour ce faire, Québec solidaire doublera les sommes prévues au Programme d’aide au développement du transport en commun (PADTC) afin de soutenir le transport collectif régional.

« En 2022, il est temps de développer une vraie offre de transport en commun structurante à l’extérieur de Montréal et de Québec. La Beauce a aussi ce besoin et il faut donner à l’ensemble de la population les infrastructures permettant de réduire les déplacements en voiture », a indiqué le candidat Fecteau par voie de communiqué de presse.

« Ce serait merveilleux si l’on pouvait aller étudier au Cégep Beauce-Appalaches, à l’Université Laval ou à l’Université de Sherbrooke avec un service d’autobus flexible, rapide et abordable. La Beauce pourrait embarquer dans le train des initiatives inspirantes comme celles des Universités de rendre le transport en commun gratuit pour les étudiants. Plusieurs familles pourraient aussi décider de garder une seule voiture au lieu de deux. Moins de dépenses, et meilleur pour l’environnement. C’est vers là qu’on doit aller. Il faut que les choix écologiques deviennent à portée de main », a t-il expliqué.

Pour Québec solidaire, le transport collectif, ce n’est pas qu’une affaire d’urbains ou de Montréalais, c’est pour la Beauce aussi. La Révolution transport, c’est moins de temps dans le trafic, plus de temps avec notre famille. C’est la voie de l’avenir, a conclu le candidat de QS.