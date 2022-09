Le candidat Olivier Dumais en six réponses

En prévision du scrutin de 3 octobre, EnBeauce.com a fait parvenir un questionnaire électoral à tous les candidats qui aspirent à devenir député des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

Voici les réponses envoyées par Olivier Dumais, du Parti conservateur du Québec, qui se présente dans Beauce-Nord.

Présentez-vous en quelques lignes

Le candidat n'a fourni aucune information.

Advenant votre élection comme député de Beauce-Nord le 3 octobre, quel sera le premier geste significatif ou la première action concrète que vous allez poser pour la circonscription?

Je contacterai chacun des élus des 21 municipalités de la circonscription. Mon message sera clair : nous sommes l’équipe d’élus que les électeurs ont choisie.

Ensemble, nous avons le devoir de rapidement former une équipe forte et unie. C’est pourquoi, je souhaite que nous nous mobilisons pour identifier l’enjeu No1 pour la région et qu’ensemble, nous puissions identifier une solution durable.

Parmi les enjeux suivants, lequel est véritablement votre priorité numéro 1 d’intervention: économie, éducation, emploi, environnement ou santé? N’en retenir qu’un seul et expliquer pourquoi.

Je crois qu’un bon équilibre entre ces domaines de compétence est la clé.

Toutefois, la santé m'apparaît comme étant celui nécessitant une attention particulière. Ces derniers temps, nous avons malheureusement pu constater que notre système de santé est mal en point et inapte à remplir sa mission en temps de crise. Il est inacceptable qu’une population entière puisse être prise en otage. Il faut avoir le courage de reconnaître cette faiblesse, de repenser le système et d'investir dans la prévention. Il est donc essentiel que nous puissions débattre de nouvelles idées qui s’inspirent des meilleures.

Face à la pénurie d’emploi, quelle approche favorisez-vous en premier pour combler les besoins en la matière: travailleurs étrangers, automatisation/robotisation, formation continue avec les institutions d’enseignement ou rétention au travail des 60-69 ans?

Cette mesure étant relativement simple à implanter à court terme, la première chose à faire est de favoriser la rétention des travailleurs d’expériences (60 ans et plus). Notre société peut bénéficier de la contribution des travailleurs qui souhaitent prolonger leur carrière sans que ceux-ci ne soient pénalisés sur leurs revenus de retraite.

Notre proposition en ce sens est donc de fournir un crédit d'impôt (3,000$ pour les 60-64 ou 5,000$ pour les 65+). Additionnée au montant de base non-imposable qui passerait de 15,728$ à 20,000 $, nous croyons que ceci pourrait aider nos entreprises à combler une partie de leurs besoins.

À votre avis, l’État doit-il légiférer pour baliser le contenu des réseaux sociaux (Facebook, Instagram You Tube, etc.)?

Je ne crois pas. Considérant la complexité de la chose et le fait que les télécommunications soient de compétence fédérale, je suis d’avis qu’investir temps et argent serait un gaspillage de ressources. Nous avons des enjeux beaucoup plus criants.

À votre avis, est-ce que la Beauce a toujours bonne réputation ailleurs au Québec et dans le reste du Canada?

Oui, plus que jamais. Je crois que nous sommes des leaders dans bien des domaines. Nous sommes fiers de qui nous sommes. Nous sommes accueillants, innovants et savons répondre à l’adversité. Certains iront même jusqu’à dire que nous sommes entêtés!

Mais en bout de ligne, la perception des autres m’importe peu. Ce qui est important c’est l’image que nous avons de nous-même: des gens fidèles à leur valeurs et qui savent qu’ensemble, TOUT est possible.