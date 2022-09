Économie et main d'oeuvre: des chantiers prioritaires pour Jonathan Poulin

Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Beauce-Sud, Me Jonathan Poulin, dévoilé dans un communiqué de presse le contenu des propositions de son parti en matière d’économie et de lutte contre la pénurie de main-d’œuvre.

« Nous avons présentement une force de travail importante au Québec, notamment nos travailleurs d’expérience et nos étudiants qui cessent de travailler ou diminuent drastiquement leurs heures travaillées en raison de règles fiscales qui les pénalisent. Par exemples, par une diminution de leurs rentes, une perte de crédit d’impôts ou la réduction de leurs prêts et bourses lorsqu’ils en ont », a déclaré le candidat conservateur.

Afin d’encourager le travail et non le pénaliser par des règles fiscales nuisibles, le PCQ souhaite, notamment, augmenter le crédit d’impôt, qui sera remboursable, au prolongement de carrière des travailleurs d’expérience; modifier le programme de prêts et bourses pour que les étudiants travaillant pendant leurs études ne soient plus pénalisés et diminuer progressivement les taxes sur la masse salariale pour les ramener à l’intérieur de la moyenne canadienne.

En ce qui concerne les travailleurs étrangers, le PCQ souhaite négocier à court terme avec le gouvernement fédéral pour réduire les délais de traitement des dossiers des travailleurs étrangers temporaires et exiger le rapatriement des pouvoirs en immigration à cet égard du gouvernement fédéral;

Par ailleurs, en matière d'économie et d'iinflation, Jpnathan Poulin et son parti souhaitent redonner davantage de pouvoir d’achat aux citoyens.

Cela passerait par une hausse de l’exemption personnelle de base d’impôt des particuliers à 20 000 $ plutôt que 15 728 $; par une réduction des taux d’imposition pour des paliers de salaire (Premier 46 295 $ : de 15 % à 13 %; de 46 295 $ à 92 580 $ : de 20 % à 18 %); par la suspension de la taxe sur les carburants d’environ 20 cents / litre; et en cessant de taxer la revente de tous biens de consommation usagés, incluant les automobiles.

« Le gouvernement de François Legault a préféré distribuer des chèques électoraux plutôt que redonner du pouvoir d’achat de manière permanente aux citoyens. Le siphonnage caquiste abusif dans le portefeuille des citoyens a assez durée, nous on souhaite leur redonner une certaine liberté financière », a conclu le candidat conservateur.