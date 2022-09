Samuel Poulin est très satisfait de sa campagne électorale

Le député sortant et candidat de la CAQ dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, s’est dit très satisfait de sa campagne électorale et appelle les citoyens à honorer leur droit de vote.

« Je peux vous dire, après plusieurs jours de campagne et des mois à être activement sur le terrain, j'ai un accueil extrêmement chaleureux partout où je vais en Beauce. Ça va bien, je suis très content de la campagne électorale que l'on mène », a-t-il indiqué en conférence de presse ce matin.

Il a également remercié les Beaucerons pour leur soutien suite au décès de son père survenu la semaine passée. « Merci parce que, malgré les moments difficiles des derniers jours, on s’est senti très supporté par la population. »

Pour l’occasion, il était accompagné de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. C’est aussi elle qui était présente lors du bilan de campagne de Samuel Poulin en 2018.

Qui plus est, Samuel Poulin a lancé un puissant appel aux votes « pour l’avenir de la Beauce », selon ses mots. « On a travaillé très fort au cours des quatre dernières années, avec un bilan qui est important dans la circonscription de Beauce Sud. Mais plus que jamais il est important que les gens aillent voter pour assurer le positionnement de la Beauce au cours des prochaines années. J’invite également les gens à comparer nos programmes. »

Le candidat rappelle ses principaux engagements de la récente campagne: lancer les étapes menant à la modernisation de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges, augmenter la couverture cellulaire sur tout le territoire, supporter les petites, moyennes et grandes entreprises dans le virage vers le numérique et la robotisation, appuyer les villages pour la survie des écoles et les commerces de proximité.

Après avoir rappelé les grandes lignes de son programme, il s’est dit très confiant tout en ne sous-estimant personne. Samuel Poulin a d’ailleurs rapporté qu’en plus du candidat du Parti conservateur du Québec, Jonathan Poulin, qui est souvent identifié comme son adversaire principal dans cette campagne, il a également dans son rétroviseur le chef du Parti 51, Hans Mercier: « Sur le terrain, je m’en fais beaucoup parler. Hans est de Saint-Georges donc il est connu via ses différentes implications et sa présence dans les dernières années. »

Le candidat sortant de Beauce-Sud dresse tout de même un bilan de 300 millions de dollars investis dans la région par le gouvernement de la CAQ et reste parfaitement conscient de tous les nouveaux projets nécessaires à réaliser.

« J’ai les contacts et l’expérience nécessaires pour positionner notre région », a-t-il précisé.

Dans le cadre de sa visite en Beauce, Geneviève Guilbault a insisté sur l’importance de l’équipe de sa formation politique, la Coalition Avenir Québec, en période de turbulence économique.

« Les défis sont grands dans l’avenir, notamment en santé et en économie. Mon ami Samuel est un pilier de notre équipe. Il connaît parfaitement les Beaucerons et les besoins de la population de tous âges. Il est respecté de toutes les formations politiques. Il est une voix forte pour la Beauce au sein de notre équipe économique qui croit au développement des régions. Il est un actif pour notre caucus, et nous voulons que la Beauce fasse de nouveau partie de l’équipe gouvernementale le 3 octobre », d’ajouter Geneviève Guilbault.

La candidate rappelle également que l’inflation est au cœur des préoccupations des gens et sa formation politique détient le meilleur plan pour faire face à l’inflation notamment avec une baisse d’impôt pour tous, 400 $ à 600 $ d’ici décembre ainsi que 2 000 $ supplémentaires pour nos aînés de 70 ans et plus.