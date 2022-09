Beauce: il n'y a que la CAQ et le PCQ véritablement dans la course

À moins d'une semaine du scrutin du 3 octobre, tout reste à faire pour savoir qui, de la Coalition Avenir Québec ou du Parti conservateur du Québec, l'emportera dans les circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

En date du 26 septembre, la maison d'analyses et de projections électorales, Qc125.com, estimait à 42% les intentions de vote en faveur du député sortant de Beauce-Sud et caquiste, Samuel Poulin, contre 40% pour le conservateur Jonathan Poulin, avec une marge d'erreur de plus ou moins 8%. Pour ce qui de la projection du vainqueur, Qc 125 évalue qu'en bout de piste, Samuel Poulin a 58% des chances d'être réélu contre 42% pour son plus proche rival d'obtenir le siège.

Dans Beauce-Nord, l'écart sur les intentions de vote entre Luc Provençal (sortant de la CAQ) et Olivier Dumais (PCQ) était légèrement plus élevé en faveur du premier (44%) que du second (40%). Ici, la marge d'erreur est à neuf pour cent. Par contre, les projections du vainqueur favorisent nettement le député sortant Provençal (69%) à l'aspirant Dumais (31%).

Les autres partis (PLQ, PQ, QS et Parti 51) apparaissent à peine dans le rétroviseur des intentions de vote dans l'un ou l'autre comté. Tous sont en bas de 10% d'appui, les libéraux obtenant le meilleur «score» dans Beauce-Sud avec huit pour cent.

Tout cela alors que plus du quart des voix sont déjà scellées avec les deux journées de vote par anticipation de dimanche et lundi.

En effet, 13 405 électeurs de Beauce-Sud ont accompli leur devoir de citoyen à l'avance, représentant un taux de participation de 27,02% parmi les 49 609 personnes inscrites sur la liste électorale, a indiqué le directeur du bureau de scrutin, Serge Roy, au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Son homologue de Beauce-Nord, Mona Vachon, signale un taux de vote par anticipation presqu'à 24% (10 506 votants pour 44 026 inscrits).

Malgré des files d'attente importantes dans certains bureaux de vote, comme à Beauceville et Saint-Joseph, les deux responsables d'Élections Québec en Beauce ont laissé savoir que tout s'était déroulé rondement.

Une bonne répétition pour lundi prochain.