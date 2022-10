Samuel Poulin est très content de conserver son siège

Voir la galerie de photos

Une cinquantaine de personnes ont participé à la soirée électorale de Samuel Poulin qui s'est déroulée hier soir dans une salle du Georgesville à Saint-Georges.

Après avoir été tenu en haleine pendant plus de quatre heures, le caquiste a finalement été réélu pour un deuxième mandat afin de représenter la circonscription de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale.

Aux environs de minuit, constatant qu’il manquait deux boîtes de résultats à l’appel, Samuel Poulin est finalement descendu pour rejoindre ses partisans et prononcer un discours. Difficile de cacher son enthousiasme, bien que quelques votes n'avaient pas encore été comptabilisés à cet instant.

« On est quand même très content, mais on va attendre demain pour confirmer la victoire. J’ai aussi un petit côté conservateur qui est celui d’attendre », a-t-il indiqué ironiquement.

Course serrée

Les participants ont passé la soirée dans le calme tout en surveillant chaque mise à jour des résultats. La lutte était extrêmement serrée entre la Coalition Avenir Québec et le Parti conservateur du Québec, et ce, jusqu’à la dernière minute. En effet, seulement 425 votes séparent les deux candidats.

« Ça fait plus d’un an que les médias parlent de course serrée dans la Beauce, alors je ne suis pas surpris de cette course-là, pas du tout », a précisé Samuel Poulin.

Selon lui, c’est son premier mandat qui a fait la différence à ce scrutin, sa présence sur le terrain au cours des quatre dernières années malgré la pandémie.

« On a convaincu un cœur à la fois ! Je suis le député de tous les citoyens. »

Résultats dans Beauce-Sud

Sur les 49 732 électeurs et électrices inscrit.e.s dans Beauce-Sud, 37 768 personnes (75,94 %) se sont rendues au bureau de vote pour exercer leur devoir de citoyen. Notons qu’il y a quatre ans, le taux de participation était de 69,13%.

Répartition des votes