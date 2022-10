Recomptage dans Beauce-Nord: c'est le bureau national du PCQ qui décidera

La décision de demander ou pas un recomptage judiciaire dans la circonscription de Beauce-Nord, à la suite du résultat du scrutin de lundi soir, sera prise par le bureau du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

C'est du moins ce qu'à laissé savoir le candidat défait dans le comté, Olivier Dumais, dans le message de remerciements qu'il a diffusé aujourd'hui sur sa page Facebook de campagne.

Rappelons que le député sortant de la Coalition Avenir Québec, Luc Provençal, a été réélu pour un 2e mandat avec seulement 202 votes de majorité sur son plus proche adversaire qui était le porte-couleurs du PCQ.

« Bien que la grande finale de lundi se soit terminée avec une différence de 0,6%, nous avons réussi à inspirer 14 388 personnes à voter pour le changement, pour un parti qui propose des idées différentes, qui se dévoue à protéger les jeunes et à laisser un meilleur avenir aux générations futures. , a écrit Olivier Dumais dans son message. Nous n’avions pas les mêmes moyens et la même organisation que nos adversaires, mais nous avions la meilleure équipe.»

Il a aussi remercié son chef, Éric Duhaime: «Tu as donné de l’espoir à ceux qui n’en avaient peu ou pas. Tu as eu le courage de t’exprimer publiquement et je ne peux m’imaginer tous les sacrifices que tu as fait pour te rendre jusqu’ici. Tu as tout le respect et l’admiration des conservateurs de la Beauce. »

Hier, le candidat du PCQ dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, a signalé également par les réseaux sociaux, qu'il n'avait pas de « motifs raisonnables d'aller en contrôle judiciaire » du résultat qui a maintenu en poste le député sortant de la CAQ, Samuel Poulin, avec une majorité de 425 voix. « J'accepte le verdict des électeurs et je le respecte », a-t-il conclu.