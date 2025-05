Débat radio: la gestion de l'offre a suscité les meilleures réparties

C'est sans contredit la thématique de la gestion de l'offre en production laitière qui a provoqué les meilleurs échanges entre les quatre candidats à l'élection fédérale, qui ont pris part ce midi au débat radiophonique diffusé sur les ondes de Cool-FM, qui organisait l'événement.

«C'est mon sujet préféré!» s'est exclamé avec le sourire aux lèvres le candidat et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Devant la libérale Maryelle-Henriette Doumbia, le conservateur Jason Groleau, et le bloquiste Gaétan Mathieu, il était le seul à réclamer l'abolition de ce programme du «système communiste», un message «que je passe depuis 10 ans et pour lequel je suis en train d'avoir raison», a lancé celui qui tente de reprendre, pour une 3e fois, son comté de Beauce qu'il a représenté pendant 13 ans.

« Il n'y a aucune ferme laitière qui va dire publiquement qu'ils sont prêts à laisser tomber la gestion de l'offre, parce qu'ils ont peur des représailles du cartel de l'UPA (Union des producteurs agricoles). Mais en privé, c'est ce qu'ils me disent parce que le cartel leur empêche de gagner des économies d'échelle [...] Le prix des quotas empêche aussi d'avoir de la relève», a soutenu M. Bernier. Il propose d'abolir le programme «avec juste compensation pour les producteurs», qui auraient une période de transition de cinq ans pour développer de nouveaux marchés et augmenter leur productivité, avant d'ouvrir la voie aux agriculteurs américains, «qui devraient respecter les normes sanitaires du Canada» pour être en mesure d'écouler leurs produits au pays.

«Vous voulez vendre votre âme aux Américains. Vous êtes à la solde des Américains», a rétorqué Jason Groleau, qui a affirmé que «la gestion de l'offre ne sera jamais mise sur la table des négociations» avec le Parti conservateur. L'ouverture d'un libre marché amènerait «la destruction de nos villes et de nos villages» parce que les fermes laitières de la région et du Québec, qui comptent en moyenne de 100 à 200 têtes, ne seraient pas en mesure de concurrencer avec des états comme le Wisconsin «qui produit plus de lait à lui seul que l'ensemble du Canada», avec des troupeaux de 4 000 à 5 000 vaches par ferme.

Là-dessus, Gaétan Mathieu a tenu à rectifier le tir, en rappelant au candidat Groleau que le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait cédé 3% des parts de marché aux voisins du Sud, lors de la dernière négociation sur la gestion de l'offre. Le Bloc Québécois ne tolèrera aucune concession sur ce programme, a signalé le candidat. Pour sa part, Maryelle-Henriette Doumbia a fait savoir que son parti allait défendre la gestion «telle qu'elle est, parce que c'est notre souveraineté alimentaire» qui est en jeu.

Malgré son inexpérience, la mère de famille de trois enfants a démontré beaucoup d'aplomb dans ses remarques, particulièrement devant l'aguerri politicien qu'est Maxime Bernier, qui lui a dit qu'elle en avait encore «beaucoup à apprendre sur les Beaucerons» avant d'aspirer à les représenter à la Chambre des communes. À son tour, Mme Doumbia lui a reproché de «faire peur» aux gens avec ses prises de position, notamment sur toute la question de l'immigration.

Durant le débat, qui a aussi traité de la guerre commerciale (tarifs et contre-tarifs) ainsi que de l'accessibilité au logement, Jason Groleau s'est souvent rapporté à ses notes, exhibant parfois certains graphiques pour étayer ses arguments. Quand au bloquiste Mathieu, ses prises de position recoupaient souvent celles de ses adversaires, selon le sujet.

Ce débat à quatre, qui était animé par Gaston Cloutier et Marc-André Lepage, aura été le deuxième et dernier de la campagne en Beauce, après celui du 17 avril, qui s'est déroulé à trois représentants, sans le chef du PPC. La candidate néo-démocrate Annabelle Lafond-Poirier n'a participé à aucun des deux.

Toutes et tous entament le dernier droit de campagne en vue du scrutin de lundi prochain.