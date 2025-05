À quelques jours du vote, Maxime Bernier lance un dernier appel aux électeurs

À quelques jours du scrutin fédéral du 28 avril, Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada (PPC) et candidat en Beauce, a livré une déclaration pour faire le bilan de sa campagne, ce jeudi 24 avril à Saint-Georges.

L’ancien député, qui tente de reprendre la circonscription qu’il a représentée pendant 13 ans, a dressé un bilan critique du paysage politique canadien, tout en appelant les électeurs à se mobiliser.

« Pouvons-nous nous permettre un quatrième mandat libéral ? Évidemment que non », a-t-il lancé d’entrée de jeu, avant d’accuser le gouvernement sortant d’avoir « profondément endommagé le Canada à bien des égards, économiquement, socialement et culturellement ». Il s’en est également pris à Pierre Poilievre et au Parti conservateur, qu’il accuse de ne proposer « aucune vision différente de celle de Mark Carney », qu’il considère comme favori selon les sondages.

Selon lui, les positions des conservateurs sur des enjeux majeurs tels que l’immigration, l’environnement, la guerre en Ukraine ou les programmes sociaux seraient « pratiquement identiques à celles des libéraux ». Il a ainsi dénoncé ce qu’il qualifie de « fausse opposition » et d’« establishment politique unifié », affirmant que « libéraux ou conservateurs, c’est du pareil au même ».

Un appel à « faire une réelle différence »

Même s’il admet que son parti ne formera pas le prochain gouvernement, Maxime Bernier affirme que le PPC joue un rôle crucial dans le débat d’idées au Canada. « Nous devons être là pour continuer à lutter pour des politiques raisonnables, pour pousser la fenêtre de votant dans la bonne direction », a-t-il déclaré, ajoutant que sa formation avait eu « un impact énorme » sur la politique canadienne depuis six ans.

« Vous pouvez gaspiller votre vote sur les faux conservateurs ou faire une réelle différence en votant pour le Parti populaire », a-t-il soutenu, en appelant à renforcer l’influence de son parti, même en l’absence de sièges.

Un engagement politique sans faille

Interrogé sur son avenir politique en cas de défaite, qui serait sa cinquième depuis 2019 — il a mordu deux fois la poussière contre Richard Lehoux en Beauce, et n'a pas réussi à se faire élire lors de partielles en Ontario et au Manitoba, Maxime Bernier s’est montré déterminé : « Le Parti populaire sera là, et Maxime Bernier sera là pour faire la bataille lors de la prochaine élection. »

Il affirme concentrer ses efforts sur la campagne actuelle et sur le territoire beauceron : « J’ai dit aux Beaucerons : vous me connaissez, j’ai été votre député pendant 13 ans. Je défends les valeurs de liberté, de responsabilité, d’équité. Je suis prêt à me battre pour eux », a-t-il affirmé, citant notamment son engagement à « mettre tout sur la table » pour défendre les intérêts économiques de la Beauce dans le contexte des tensions commerciales avec les États-Unis.

Dans un dernier appel à la mobilisation, Maxime Bernier a invité les électeurs à se rendre aux urnes. « À la dernière élection, 40 % des Beaucerons et des Canadiens n’ont pas voté. J’aimerais que le taux de participation soit beaucoup plus élevé cette fois-ci », a-t-il souligné.

Il conclura sa campagne sur le terrain, avec des activités de porte-à-porte dans la circonscription au cours de la fin de semaine, avant de commenter les résultats lundi soir.