C'est jour de vote!

Il s'est écoulé 36 jours depuis le déclenchement de cette élection fédérale, effectué par le premier ministre Mark Carney le 23 mars dernier et aujourd'hui, c'est le scrutin général qui décidera du parti et du leader qui formera le prochain gouvernement.

La circonscription

Les limites de la circonscription fédérale de Beauce comprennent les municipalités régionales de comté (MRC) de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche; la MRC de La Nouvelle-Beauce, à l'exception de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon; la partie de la MRC des Etchemins constituée des municipalités de Saint-Benjamin, Saint-Prosper, Saint-Zacharie et Sainte-Aurélie. Au total, la Beauce fédérale compte 40 localités.

Selon le recensement de 2011, sa population s'élève à 111 034. Selon Élections Canada, le nombre d'électeurs inscrits è la liste atteint 88 888 personnes.

Les circonscriptions adjacentes sont Bellechasse--Les Etchemins--Lévis, Lévis--Lotbinière, et Mégantic--L'Érable--Lotbinière.

(Carte tirée du site Internet d'Élections Canada)

Le vote

Les bureaux de vote sont ouverts aujourd'hui de 9 h 30 et 21 h 30, soit 12 heures pour exercer son devoir d'électeur.

Votre lieu de vote est indiqué sur la carte de l'électeur que vous avez reçu par la poste.

Sur place, vous devrez présenter une pièce d'identité, comme votre permis de conduire, ou toute autre carte délivrée par un gouvernement canadien (fédéral, provincial, territorial ou local) portant vos photo, nom et adresse actuelle.

Cinq candidats

Trois hommes, une femme et une personne, qui se définit du genre non-binaire, sont officiellement inscrits dans la course pour obtenir le poste de député.

Sur le bulletin de vote, ils apparaîtront par ordre alphabétique de nom de famille, soit Maxime Bernier, Parti populaire du Canada, Maryelle-Henriette Doumbia, Parti libéral du Canada, Jason Groleau, Parti conservateur du Canada, Annabelle Lafond-Poirier, Nouveau Parti démocratique, et Gaétan Mathieu, Bloc Québécois.

Lors de l'élection fédérale du 20 septembre 2021, le député conservateur sortant, Richard Lehoux, avait obtenu un second mandat avec 48,3% des voix, soit 27 514 votes. Il avait devancé son plus proche rival, Maxime Bernier, chef du Parti populaire, par 17 152 votes. Solange Thibodeau, du Bloc Québécois, avait terminé troisième (8 644/15%) suivie du libéral Philippe-Alexandre Langlois (7 018/12%) et du néo-démocrate François Jacques-Côté (1 654/3%). Chantal Giguère (Parti Libre Canada) et Andrzej Wisniowski (Parti vert) se trouvaient également en lice.

Le taux de participation avait été de 64,22%, soit 58 335 votes exprimés.