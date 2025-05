Maryelle-Henriette Doumbia salue un résultat « encourageant »

La candidate du Parti libéral du Canada en Beauce, Maryelle-Henriette Doumbia, s’est dite « agréablement surprise » des résultats obtenus lors de sa première campagne électorale, ce lundi 28 avril, malgré la victoire confirmée du candidat conservateur Jason Groleau avec plus de 55 % des voix.

« J'espérais rentrer évidemment, mais c’est un résultat encourageant », a-t-elle réagi en entrevue avec EnBeauce.com. « Ce n’est que partie remise. Nous allons tout faire pour être actifs sur le terrain et pour que le député élu travaille réellement dans l’intérêt des Beaucerons, peu importe la majorité à Ottawa. »

Forte de l’accueil reçu durant sa campagne, Mme Doumbia affirme que cette expérience l’a confortée dans son choix de s’engager en politique. « Ça m’a confirmé que j’ai fait le bon choix de me mettre au service des gens. Je sais qu’il me reste du chemin à faire pour me faire connaître, mais je serai plus active dans les prochains mois. »

Elle a notamment souligné que le manque de notoriété avait été un enjeu majeur pour elle. « Ce qui n’a pas payé pour moi, c’est de ne pas être assez présente et connue. Mais les gens en apprendront davantage et verront tout ce que le Parti libéral a déjà fait pour la Beauce. »

Malgré sa défaite, la candidate libérale entend continuer à militer pour mettre en valeur les réalisations du gouvernement dans la région et à faire pression pour obtenir des résultats concrets. « Même si je ne suis pas élue, je mettrai en place des protocoles pour que les Beaucerons et Beauceronnes voient que ce qui a été promis est réalisable », a-t-elle assuré.

Alors qu’une majorité libérale semble se dessiner à Ottawa selon les résultats préliminaires, Maryelle-Henriette Doumbia invite le nouveau député conservateur à travailler pour la région. « Le fait qu’il y ait une majorité libérale n’empêche pas le député élu d’aller chercher ce qu’il faut pour les Beaucerons. Je serai présente pour le talonner afin que des résultats suivent », a-t-elle conclu.

À l'heure d'écrire ces lignes, Mme Doumbia comptabilisait 19,6 % des voix avec 130 bureaux sur 245.