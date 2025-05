La Beauce reste «bleue» avec l'élection de Jason Groleau

Sans surprise, le candidat du Parti conservateur du Canada, Jason Groleau, a facilement remporté le siège de la circonscription de Beauce, à l'issue du scrutin fédéral d'aujourd'hui.

Son élection a été confirmée très tôt, après la fermeture des bureaux de scrutin à 21 h 30, soit à 21 h 53, selon le réseau LCN et presqu'en simultané, par Radio-Canada.

Néophyte en politique, Jason Groleau qui est un homme d'affaires et ancien hockeyeur, prend la relève du député sortant, Richard Lehoux.

Ce dernier avait causé toute une surprise en annonçant, deux jours avant le déclenchement des élections, qu'il quittait la vie politique pour «des raisons personnelles», alors que sa candidature était confirmée depuis plus d'un an par les instances fédérales du parti. Il avait avoué, quelques jours plus tard, avoir été victime d'un putsch de l'Association du Parti conservateur de Beauce, laquelle avait été noyautée en mai 2024, avec comme objectif d'avoir sa tête et de le limoger.

Mise à jour à 23 h 15

Comme son prédécesseur, le nouveau député de Beauce se retrouvera dans l'opposition à la Chambre des communes, puisque les libéraux de Mark Carney ont été confirmé pour former le gouvernement. Toutefois, à 23 h 15, on ne pouvait prédire si celui-ci serait majoritaire ou minoritaire.

Avec 115 bureaux de vote dépouillés sur 245, Jason Groleau avait récolté 19 702 voix (58,8%), devançant largement les quatre autres candidats en lice, la libérale Maryelle-Henriette Doumbia se trouvant en 2e place avec 6 669 voix (20%), suivie du bloquiste Gaétan Mathieu avec 4 704 appuis (14%)



Les électeurs de la Beauce ont aussi dit non, une troisième fois, au chef du Parti populaire du Canada. Maxime Bernier, qui aurait voulu reprendre le comté qu'il a représenté pendant 13 ans. À 23 h 15, il n'avait que 5,7% d'appui, soit 1 909 votes. La néo-démocrate Annabelle Lafond-Poirier fermait la marche avec 542 votes (1,4%).