Malgré la défaite, Gaétan Mathieu ne regrette pas son expérience

Malgré sa défaite aux élections fédérales de 2025, le représentant du Bloc Québécois, Gaétan Mathieu, a apprécié son expérience et ne regrette pas de s’être lancé.

Avoir été plus jeune, il aurait même renouvelé l’expérience sans hésiter. « Mais j’ai 73 ans (...) S’il y avait une élection l’année prochaine oui, mais dans 4 ans non », a-t-il confié durant la soirée électorale. « J'ai bien aimé ma première expérience. C’est la rencontre des gens que j’ai le plus apprécié, parce que c'étaient des gens qui étaient disponibles à écouter mes arguments. (...) J’ai trouvé ça super intéressant! »

Le Beauceron reconnaît tout de même avoir été désarçonné lors de certains moments politiques de la campagne, notamment durant les débats. Même s’il pensait toujours être bien préparé, il s’est parfois senti pris au dépourvu devant certaines questions.

« J’ai fait des erreurs, mais j’ai aussi fait des bons coups (...) Je pensais pas que ça prenait autant de temps que ça », a conclu monsieur Mathieu concernant l’ensemble de la campagne. « J’ai appris plein de choses! »

Au moment d'écrire ces lignes, il avait obtenu 14,6% des votes de la circonscription de Beauce alors que 75 bureaux de votes ont été dépouillés sur 245. Même s'il s'attendait à la victoire de Jason Groleau, Gaétan Mathieu s'est dit déçu de terminer la course derrière la candidate du parti libéral, Maryelle-Henriette Doumbia.