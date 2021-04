Colloque sur l'eau les 6 et 7 mai

Une première édition de Colloque sur l'eau a été initiée par la coopérative de solidarité Le Rappel.

Cet événement virtuel aura lieu les 6 et 7 mai et a pour but de rassembler les associations de protection des plans d’eau, les municipalités et autres acteurs de l’eau du Québec pour traiter des nombreux enjeux qu’ils rencontrent.

Tous ceux qui se préoccupent de la préservation des plans d'eau sont invités à participer à ces deux demi-journées de rencontre. Pour l'occasion, des experts et des scientifiques de divers domaines tâcheront d'aider les participants à trouver des solutions concrètes aux problématiques touchant à la qualité de l’eau, les espèces aquatiques exotiques envahissantes ainsi que les relations entre association et municipalités.

Le Rappel présentera différentes conférences, études de cas et panels d'experts afin de traiter de sujets diversifiés comme les stations de lavage, le myriophylle à épis, les eaux pluviales ainsi que la gestion environnementale de la voirie et des chantiers.

La programmation complète ainsi que les modalités d'inscription sont disponibles sur le site internet du Rappel.