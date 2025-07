Dame Nature se déchaîne sur Lac-Etchemin

Voir la galerie de photos

Les pluies torrentielles qui se sont abattues en Beauce-Etchemin hier, en début de soirée, ont provoqué des crues subites dans certaines localités.

C'est le cas notamment à Lac-Etchemin. Parmi les faits notables:

— Le Ruisseau Bleu est sorti de son lit pour inonder la Route 277.

— La circulation se fait en alternance sur la Route 277, entre le rang Original et l'entrée de Lac-Etchemin.

— La traverse du 8e au 10e rang à Lac-Etchemin est fermée.

— La Route 276, entre Lac-Etchemin et Saint-Odilon, qui était complètement fermée, devrait rouvrir ce matin.

— Le Club de golf coopératif de Lac-Etchemin est fermé aujourd'hui alors que certains ponts ont été déplacés par la crue des eaux. De plus, des sentiers et des trappes de sable sont endommagés. Les employés du terrain s’affairent à réparer le tout.

— Le terrain de l'Écho-Parc des Etchemins est inondé. La zone aquatique demeure ouverte, avec un tarif réduit de 25%, mais le secteur de la plage demeure fermé jusqu'à nouvel ordre.

— Le sentier écologique est présentement fermé en raison de dégâts majeurs. Celui-ci est impraticable et son accès demeure interdit pour une durée indéterminée.

Ce matin, la Municipalité de Lac-Etchemin a émis un communiqué à l'endroit des résidents et secteurs affectés par le déluge. En voici la teneur:

Nous tenons à informer la population que nos équipes ainsi que de nombreux sous-traitants sont présentement au travail afin d'effectuer des réparations et sécuriser les lieux où des bris sont survenus.



Aux propriétaires de qui ont subi des dégâts relativement aux fortes pluies des dernières heures, voici la marche à suivre en cas de réclamation:



- Vous devez en premier lieu contacter votre compagnie d'assurance habitation afin de valider si vous possédez la couverture "𝒄𝒍𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒊𝒏𝒐𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏".



- Si oui, vous allez poursuivre la procédure de réclamation avec l'un de leurs agents.



- Si non, communiquez avec la municipalité au 418 625-4521, afin de nous transmettre vos coordonnées ainsi que la nature des dommages.



- 𝑵𝒐𝒖𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒓𝒐𝒏𝒔 𝒅'𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆́𝒅𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒗𝒐𝒖𝒔 𝒆𝒕 𝒍𝒆 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆̀𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒆́𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆́ 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆. Nous vous communiquerons la suite des procédures dans les prochains jours.



- Nous vous suggérons de prendre et de conserver 𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒕 𝒗𝒊𝒅𝒆́𝒐𝒔 des dégâts pour votre dossier de réclamation.



- Vous pourrez par la suite débuter vos travaux de nettoyage et de réparation en 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕 𝒔𝒐𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆́𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒊𝒆́𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒄𝒆𝒖𝒙-𝒄𝒊.

Captation vidéo: Serge Vallières