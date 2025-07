Dame Nature frappe fort à Vallée-Jonction 

Environnement Canada a émis ce matin une alerte de veille d'orages violents, qui pourraient se produire cet après-midi et ce soir sur la région, particulièrement dans le secteur de Sainte-Marie-de-Beauce. Parmi les principales menaces, on anticipe de fortes rafales pouvant atteindre 100 kilomètres à l'heure et une pluie très forte. De même, de la ...