Une conférence pour tout savoir sur les nichoirs d'oiseaux

Robert Morin, alias M. Moineau, présentera une conférence virtuelle sur les secrets des nichoirs d'oiseaux, le mardi 25 mai à 19h sur la page Facebook de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

En une heure et demie, il tâchera de répondre à plusieurs questions afin d'aider les citoyens à faire le bon choix pour aider ces animaux à plumes. Que peut-on construire pour se donner plus de chances pour attirer nos amis ailés? Quelles espèces pouvons-nous espérer voir habiter le nichoir que nous avons installé? Une même cabane peut-elle attirer plus d’une espèce?

Le conférencier est membre du Club des Ornithologues de Québec et ex-chroniqueur à la revue québécoise Québec Oiseaux. Il va donc partager sa passion pour aider les participants à installer des nichoirs pour, à la fois, décorer les jardins, mais également rassasier les oiseaux.

Pour participer à la rencontre il faut communiquer avec Marie-Andrée Roy, adjointe aux loisirs, à [email protected], pour obtenir un lien Zoom ou simplement suivre en direct l'événement sur Facebook.