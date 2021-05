Il faut étendre le concept de forêt de proximité à tout le Québec, selon la FQM

Suite au 4e Forum des communautés forestières de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), il a été demandé au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, d’étendre le concept de forêt de proximité à tout le Québec.

Le Regroupement des communautés forestières a également précisé qu'il était nécessaire de créer un comité de travail en collaboration avec la FQM, qui permettrait de garantir le succès et la pérennité du projet.

« En novembre dernier, le ministère a annoncé sa volonté de doubler, d’ici 2080, le volume de bois récolté. La FQM a amorcé une réflexion avec nos partenaires afin d’arrimer ces objectifs ambitieux avec les valeurs de la population qui aspirent à un développement durable de nos forêts », a soutenu Luc Simard, président du Regroupement.

Selon eux, le seul moyen de concilier les objectifs de tous les usagers du territoire c'est que les gouvernements de proximité s'impliquent dans la gestion des territoires forestiers.



« À titre de porte-parole des régions, la FQM met de l’avant des solutions favorisant la création de richesse et le maintien de la vitalité de nos municipalités et MRC. Notre territoire est immense, et la forêt constitue une occasion de l’occuper pleinement. En faisant émerger des projets porteurs, nous pourrons réaliser nos objectifs de maximiser sa valeur tout en redynamisant les communautés forestières », a souligné Jacques Demers, président de la FQM.