L'économie circulaire s'installe en Beauce-Appalaches-Lotbinière

Cinq MRC de la Chaudière-Appalaches s’unissent pour stimuler une relance économique verte en accompagnant les entreprises dans la transition vers une économie circulaire.

Il s’agit des MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, de la Nouvelle-Beauce, des Appalaches et de Lotbinière qui lancent cette initiative pour une période de deux ans, ont annoncé les responsables en conférence de presse ce matin.

Le projet consiste à mailler des entreprises du territoire pour trouver des débouchés aux matières résiduelles qu'elles produisent et ainsi faire en sorte que ces déchets deviennent des ressources.

« C'est comme un 'Tinder' pour les poubelles! », s'est exclamé de manière imagée le préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V Bolduc, en référence à l'application de rencontres.

C'est d'ailleurs cette MRC qui agira comme responsable du projet auquel est attribué deux conseillers en économie circulaire. Il s'agit de Marie-Claude Bisson et Matthew Wallett qui auront pour mandat d’accompagner les entrepreneurs dans la recherche de partenariats afin de trouver des débouchés à leurs résidus, développer des produits écoresponsables, ou simplement accroître les efforts afin de diminuer les matières qu’ils envoient vers les sites d’enfouissement.

Le projet est rendu possible grâce aux financements accordés par Recyc-Québec, Desjardins et les cinq MRC participantes. On compte aussi sur un partenariat avec Synergie Québec, qui chapeaute plusieurs projets similaires dans la province.

Outre les organismes déjà mentionnés, Économie Circulaire Beauce-Appalaches-Lotbinière s'appuie aussi sur le soutien du Conseil Économique de Beauce, du Centre local de développement Robert-Cliche, de la Société de développement économique de la région Thetford, de Tourisme région Thetford, de Développement économique Nouvelle-Beauce, de la SADC Lotbinière et du service de développement économique MRC de Lotbinière.