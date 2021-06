Tapis Venture s'engage pour l'environnement

L’entreprise Tapis Venture, installée à Saint-Georges, se démarque par son engagement dans la production écoresponsable.

Avant tout, cette entreprise de recouvrements de sol souples est la seule de son domaine au Canada qui peut offrir des produits pouvant contribuer à l’obtention de crédits pour la construction de bâtiments reconnus par le Leadership in Energy and Environmental Design, un système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale (LEED).

En effet, une grande partie de ses tapis sont fabriqués à partir de nylon recyclé provenant de filets de pêche récupérés des océans et de l’aquaculture ainsi que des déchets de tissu et de fils de tapis. Ceux-ci se distinguent par leurs propriétés antitaches naturelles.

Qui plus est, Tapis Venture investit de façon soutenue en recherche et développement. En ce moment, l’équipe évalue la possibilité de fabriquer des carpettes à partir de bouteilles de plastique recyclées. Elle travaille aussi à identifier des solutions afin de rendre la matière polypropylène beaucoup plus facile à recycler et les tapis plus résistants aux tâches de façon à éliminer le recours aux produits chimiques pour le nettoyage.

La nature et l’environnement sont également présents dans les recherches esthétiques des designers de cette société. Ils s’en inspirent dans le choix de couleurs et de patrons, avec notamment des paysages des Îles d’Anticosti et de Mingan.