Quelque 155 000 plants d'arbres distribués à des propriétaires de boisés de la Beauce

Ce sont 154 345 plants de feuillus et de résineux qui ont été distribués à 455 propriétaires de boisés par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) à l'occasion de l’opération printanière de reboisement qui se tenait à la fin du mois de mai dernier.

Ces plants, fournis gratuitement par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, sont redistribués par l’APBB aux propriétaires qui en font la demande, moyennant de légers frais administratifs.

Cette initiative permet aux participants de contribuer au reboisement de la forêt régionale, dont les bienfaits écologiques bénéficient à l’ensemble de la population.

Voici le nombre d’arbres distribués selon les essences :

- 65 500 érables à sucre

- 50 000 épinettes blanches

- 10 000 chênes rouges

- 8 600 érables rouges

- 6 500 bouleaux jaunes

- 5 000 peupliers hybrides

- 2 700 noyers noirs

- 2 500 cerisiers tardifs

- 2 000 pins blancs

- 1 545 cèdres

Les propriétaires d’un boisé de quatre (4) hectares et plus, situé sur le territoire du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce, qui désirent participer au reboisement 2022, peuvent compléter le « Formulaire d’intérêt pour une demande de plants non subventionnés », sur le site web de l’APBB.