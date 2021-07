Signalez la présence de la berce du Caucase

Connaissez-vous la berce du Caucase? Cette plante exotique envahissante représente un véritable danger pour la santé publique.

Les toxines contenues dans sa sève s’activent sous les rayons UV et causent de sévères blessures s’apparentant à une brûlure au 3e degré. D’où l’importance d’éradiquer cette plante!

Pour y arriver, le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), en collaboration avec l' Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, compte sur la vigilance de la population pour signaler sa présence. Ce sont des équipes spéciales de ces organismes qui se chargent par la suite d’aller arracher la berce du Caucase, et ce, gratuitement.

Comment reconnaître cette plante?

Trois éléments permettent d’identifier la berce du Caucase :

Les feuilles

Elles sont profondément découpées et légèrement dentelées. En dessous, elle est lisse ou légèrement écailleuse.

La tige

Elle est creuse, cannelée et rigide, pouvant atteindre jusqu’à 10 cm de diamètre. Elle est généralement couverte de taches pourpres éparses et de poils blancs rudes.

Les fleurs

Elles apparaissent dès juin. Blanches, ces fleurs poussent en ombelle dont le diamètre peut dépasser les 50 cm.

Pour la signaler, rien de plus simple! Notez l’emplacement de la berce du Caucase le plus précisément possible et prenez quelques photos. Après quoi, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur www.byebyeberceducaucase.com ou appeler la ligne Berce au 581 224‑6671. On peut également s'informer via la page Facebook (www.facebook.com/byebyeberce).