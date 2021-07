Projet pilote de collecte de plastiques agricoles dans Chaudière-Appalaches

Un projet pilote pour la récupération de plastiques agricoles est en train de se mettre en place dans la région de Chaudière-Appalaches.

C'est du moins ce qui a été annoncé aujourd'hui par AgriRÉCUP, les neufs MRC du territoire, les représentants de l’UPA régionale ainsi que le gouvernement du Québec, qui collaborent afin de trouver une solution pour le recyclage de certains plastiques, comme ceux utilisés pour la conservation du foin et de l’ensilage.

Ainsi, l'objectif du projet est de permettre aux agriculteurs de la région de jouer un rôle de premier plan pour réaliser la stratégie « zéro déchet de plastique agricole ».

En Beauce, cinq endroits recevront ces plastiques en vue de leur récupération: les écocentres de Saint-Côme-Linière et de Sainte-Marie, la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, Location Dalji à Saint-Isidore ainsi que la Meunerie de Saint-Frédéric.

Selon l’étude de Recyc-Québec dévoilée en 2019 sur les plastiques agricoles générés au Québec, on estime que la région utilise environ 1 030 tonnes de plastique souple. Cela comprend les pellicules d’enrubannage pour balles, les bâches pour silo-fosses et les sacs silos. De plus, on évalue à 160 tonnes la quantité de plastique de type polypropylène. Cela comprend les ficelles et les filets.

Cela fait déjà plus de 10 ans que de nombreux intervenants tentent de trouver des alternatives écologiques permettant une saine gestion du plastique d’ensilage utilisé dans la région de Chaudière-Appalaches.

« Tous les intervenants de la région de Chaudière-Appalaches ont répondu présents quand nous leur avons proposé ce projet pilote. La volonté de faire quelque chose pour cette problématique était tellement forte que nous avons accepté d’en faire un projet pilote régional », a expliqué par voie de communiqué de presse Christine Lajeunesse, directrice chez AgriRÉCUP, Est du Canada.

Ce sont les agriculteurs intéressés qui devront apporter eux-mêmes le plastique aux sites de collecte désignés, laquelle matière sera recueillie sans aucun frais. L’ajout de points de collecte est à prévoir à l’automne selon l’avancement du projet afin d’offrir un service de proximité aux agriculteurs.

Notons qu'AgriRÉCUP bénéficie d’une contribution financière du MELCC dans le cadre de ses projets.