Visite des élus de Beauce-Sartigan au Lac des îles

Quelques élus et employés du milieu municipal de la MRC de Beauce-Sartigan ont visité récemment le Lac des Îles dans le cadre des activités entourant la réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la Chaudière-Appalaches.

Situé à Saint-Hilaire-de-Dorset, ce plan d'eau est un secret bien gardé de la région. D’une largeur de 3 km, ce lac de tête, d’une profondeur maximale de 4 m, est entouré uniquement de milieux naturels, à part une petite section vouée au Camping des Îles, qui a gracieusement accueilli les élus lors de la visite.

Animée par Marie-Ève Théroux du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), l'activité a permis d'illustrer la grande diversité des milieux humides présents à cet endroit.

En effet, marécages et tourbières forment, avec le lac, un complexe de milieux humides et hydriques fournissant de nombreux services écologiques. Les tourbières par exemple, ont un rôle important à jouer dans la séquestration de carbone. De plus, les milieux humides entourant le lac sont un allié important pour maintenir la bonne qualité de l’eau du Lac des Îles, mais également de ceux en aval.

Les participants ont d’emblée reconnu que ce milieu d’exception était un atout considérable pour la région et méritait à être davantage connu des citoyens.

Chacun des dix territoires de la Chaudière-Appalaches, dont la MRC de Beauce-Sartigan, devra préparer son propre plan d’action dans le cadre de l’élaboration du PRMHH. Cette visite était donc une belle occasion pour les élus de mieux connaître les milieux humides et hydriques d'intérêt de leur territoire, en préparation à cette prochaine étape du Plan. La MRC de Beauce-Sartigan sera présente pour les assister dans ce travail, tout au long de la démarche.

Les visites guidées sont une belle occasion pour les décideurs municipaux d’échanger sur les milieux humides et hydriques et sur leur importance pour la région.

Cette visite au Lac des Îles est la quatrième d’une série de six, organisées pour le milieu municipal de la région en 2021. Les deux prochaines auront lieu au Sentier du lac Caribou et à la tourbière Saint-Nicolas.