Environnement: 90% des citoyens croient que les élus municipaux devraient poser des actions concrètes

Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des citoyens de Chaudière-Appalaches ayant répondu au sondage sont « tout à fait en accord » avec le fait que les élus municipaux doivent poser des actions concrètes pour améliorer et protéger l’environnement.

C’est ce que révèle un récent sondage réalisé par le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) en amont des élections municipales du 7 novembre prochain.

Le sondage, rempli par 200 personnes de la région, demandait quelle « action prioritaire » environnementale devait être posée par les élus.

Près du tiers des répondants (31%) ont évoqué la protection et la création des milieux naturels. Vingt-et-un pour cent (21%) ont priorisé diverses actions pour lutter contre les changements climatiques, la mobilité durable étant selon eux le principal moyen à privilégier.

« Ce sondage est un outil intéressant pour les candidats qui souhaitent savoir à quoi les citoyens accordent de l’importance et ainsi orienter leurs actions. Or, qu’ils soient en milieu urbain ou rural, les répondants sont nombreux à désirer un accès facile aux milieux naturels, de même que des options en transport collectif et actif, incluant des pistes cyclables accessibles et sécuritaires », a indiqué Josée Breton, directrice générale du CRECA.

Les autres actions ''prioritaires'' identifiées par les répondants incluent :

- des mesures liées à un meilleur aménagement du territoire (11%);

- la valorisation des déchets (incluant le compostage) (8%);

- l'autosuffisance alimentaire (8%);

- et la réduction de la pollution sonore, visuelle, de l’air ou des sols (7%).

Les citoyens étaient également invités à partager la ou les question(s) qu’ils poseraient s’il devait y avoir un débat portant sur l’environnement dans leur municipalité. Plus du trois quarts d’entre eux ont partagé leur question. Celles-ci sont maintenant disponibles pour fin de consultation par les candidats des municipalités sur le site web du CRECA.

Ce sondage a été réalisé dans la mouvance de Vire au vert, une initiative de mobilisation citoyenne pour mettre les enjeux environnementaux au cœur des élections au Québec.

Depuis 1991, le CRECA a pour mission de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise en environnement.