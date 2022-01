Une alerte en vigueur de smog pour la Beauce

Tout comme hier, la région de la Beauce a reçu un avertissement de concentrations élevées de polluants dans l’air créant des épisodes de smog.

Ce phénomène affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Environnement Canada les invite à ne pas pratique d’activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.

Bien que les températures froides sont toujours présentes, il est important que les gens posent de petits gestes pour contrer le smog. Par exemple, la population peut limiter l’utilisation des foyers et des poêles à bois, privilégier le transport collectif, et, s’il faut utiliser la voiture, réduire sa vitesse et éviter de laisser tourner le moteur au ralenti.