Une autre tempête à venir pour la Beauce

Comme plusieurs autres régions du Québec, la Beauce ne sera pas épargnée par l’arrivée dimanche de pluie verglaçante. En effet, cette année, l’hiver ne laisse aucun répit aux habitants de la Beauce. Selon Environnement Canada, on attend des accumulations de verglas de 5 à 10 mm. Cela aura pour effet de rendre les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les stationnements, très glissantes et dangereuses. Pour éviter des accidents, les usagers de la route devront faire preuve d’une extrême prudence.