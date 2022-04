Environnement: le projet de loi sur la primauté du Québec franchit une nouvelle étape

Depuis plusieurs jours, le soleil et le beau temps sont de retour. Malheureusement, dès demain soir, le temps se couvrira et ce sera le retour de la pluie jusqu’à vendredi. En effet, selon Environnement Canada, la Beauce n’échappe pas à l’avertissement et pourrait recevoir de 20 à 30 millimètres de pluie.