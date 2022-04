L'Expo Vert présentée au Cégep Beauce-Appalaches le 21 avril

La sixième exposition Vert un monde durable se tiendra gratuitement le 21 avril au Cégep Beauce-Appalaches, de 14 h 30 à 20 h 30.

L’événement est organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), un comité formé d’étudiants et d’enseignants des centres de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches qui travaillent à la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation de la communauté sur la question du développement durable.

La consommation responsable à l’honneur

L’événement portera sur le thème de la consommation responsable. Un atelier, un documentaire, une conférence et une communauté de recherche seront accessibles pour les visiteurs. Qui plus est, plusieurs exposants disposeront de kiosques dont certains seront animés par des étudiants qui présenteront leurs produits ou idées écologiques.

L’exposition permettra également à des groupes citoyens, entreprises et coopératives de présenter leurs services et/ou leurs produits écoresponsables. Deça Deci ferme agrotouristique, Atelier de couture 3R, Horto Verdi, Les jardins de Tisanes, Les Choux Gras, Néo-Terra et Ensemble vert un avenir carbo-responsable seront présents afin de présenter leurs entreprises et leurs visions environnementales.

En partenariat avec Nathalie Quirion, nutritionniste, un atelier-découverte du végétalisme sera offert à tous de 15 h à 16 h au local du Socio-pasto. Cet atelier permettra de connaître la base de cette alimentation et ses impacts positifs, en plus de découvrir les aliments qui sont une alternative aux protéines animales. Les participants pourront gouter à des aliments frais et rafraichissants proposés par l'animatrice.

Un documentaire et une conférence portés sur la réflexion

Le documentaire « La goutte de trop » sera présenté à l’Entrecours à 16 h 30.

À travers ce reportage, la plongeuse Nathalie Lasselin fera enquête et tirera la sonnette d’alarme sur la consommation d’eau au Québec. « Nous consommons 250 % de plus par jour que la moyenne mondiale de litres par personne. Cet énorme gaspillage met en péril nos ressources en eau et coûte des milliards en infrastructures. »

La présentation sera suivie d’une discussion avec Simon Leclerc, directeur général de la ville de Saint- Martin et Alain Roy, directeur des services techniques de Ville Saint-Georges.

Valéry Giroux, juriste et maître en droit, est directrice adjointe du Centre de recherche en éthique (le CRÉ) et propose une conférence axée sur l’éthique animale. Dès 18 h 30, elle entamera une réflexion sur des enjeux moraux. « Si tous les êtres humains sont considérés comme des égaux d’un point de vue moral et juridique et si tous ont des droits, les êtres sensibles non humains sont pour leurs parts jugés moralement inférieurs et soumis au régime légal de propriété s’appliquant aux biens. Ces animaux ont pourtant en commun avec les êtres humains les intérêts individuels que les droits fondamentaux ont pour fonction de protéger. »

Pour clore la soirée, de 19 h 30 à 20 h 30, un espace sera dédié au rassemblement d’une communauté de recherche afin d’entamer un dialogue et de répondre à une question philosophique en groupe. La question portera sur l’éthique animale.

En tant qu’événement visant zéro déchet, les visiteurs sont encouragés à apporter leur gourde d’eau réutilisable et leurs contenants/sacs réutilisables.