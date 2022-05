La Ressourcerie Beauce-Sartigan s'est agrandie

La Ressourcerie Beauce-Sartigan, installée à La Guadeloupe, s'est agrandie et les nouvelles installations ont été inaugurées aujourd'hui par les membres du Conseil d’administration et la direction générale de l'établissement.

Dans une conférence de presse organisée dans une salle de triage, la présidente du Conseil d’administration, Denise Bilodeau, a souligné que la réalisation des travaux d’agrandissement, d’une valeur de 140 000 $, a été possible grâce au financement à la hauteur de 73% par différents partenaires. Ceux-ci sont la MRC de Bellechasse, dans le cadre de l’entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la région de la Chaudière-Appalaches (2020-2023), Desjardins Caisse des Sommets de la Beauce, la MRC de Beauce-Sartigan ainsi que Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud.

Ces travaux d’agrandissement de 960 pieds carrés, aménagés sur deux étages, ont été effectués par Construction et Rénovation Hubert Lamarre, afin de répondre à l’augmentation du volume de matières recueillies grâce à une population de plus en plus conscientisée aux enjeux sociaux et environnementaux.

« Avec une salle de triage plus adaptée et éclairée, nos travailleurs et bénévoles, investis de la mission de la Société qui leur tient à cœur, disposent d’un endroit plus confortable et fonctionnel pour l’exécution des activités », a mentionné Georgette Camberos, directrice générale de la Ressourcerie.

Après plusieurs années d'attente, l'organisme est très satisfait des nouvelles installations terminées au mois de mars dernier. La salle de triage comporte désormais trois grandes tables de travail, des tablettes pour le rangement ainsi qu’une chute pour diriger les sacs de vêtements directement dans le nouvel entrepôt construit au premier étage, facilitant ainsi le processus de manipulation de vêtements. L’entrepôt compte dorénavant un espace pour ranger des boîtes de vêtements destinés à la vente en magasin.

« Ce sont des citoyens de chez nous, des familles, qui grâce à la part des bénévoles, vont pouvoir avoir des vêtements à très faible coût. (...) Ça a un impact sur l'environnement, sur la lutte à la pauvreté et l'égalité des chances », a souligné Samuel Poulin.

Il faut savoir que l'organisme reçoit et traite en moyenne 230 000 lb de vêtements par année.