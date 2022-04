Une formation gratuite sur le compostage domestique

La sixième exposition Vert un monde durable se tiendra gratuitement le 21 avril au Cégep Beauce-Appalaches, de 14 h 30 à 20 h 30. L’événement est organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), un comité formé d’étudiants et d’enseignants des centres de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches qui travaillent à la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation de la communauté sur la question du développement durable.