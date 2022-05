Treize associations de lacs s’unissent pour lutter contre les cyanobactéries et les plantes envahissantes dans les cours d’eau et lacs des municipalités des MRC du Granit, des Appalaches et de Beauce-Sartigan.

Ce regroupement, dont le porte-parole est Michel Fournier, qui préside l'Association de protection du Grand lac Saint-François, demande aux trois MRC concernées d’interdire l’utilisation d’engrais et de pesticides et de produits domestiques phosphatés sur le territoire de leurs municipalités dans la zone urbanisée. La demande ne peut être faite toutefois pour le territoire agricole, qui lui est régi par d’autres règles, a indiqué M. Fournier.

Selon les associations de lacs, il est impératif de réduire les apports de phosphore dans les lacs et les cours d’eau. Ils sont considérés comme un important responsable de la prolifération des cyanobactéries, d’algues et de plantes aquatiques envahissantes ( ex. : le myriophylle à épis) et ils contribuent à l’eutrophisation des lacs (processus par lequel un milieu aquatique s'enrichit graduellement en éléments nutritifs, principalement en phosphore).

Michel Fournier pense que ce projet fera l’unanimité autour des tables municipales. Actuellement l’interdiction des engrais et pesticides se fait déjà dans certaines municipalités du Québec et dans quelques municipalités des MRC susmentionnées. Cette interdiction est un actif environnemental pour ces municipalités, il faut l’étendre à tout leur territoire.

« Nous croyons qu’il est maintenant temps de donner une meilleure dynamique environnementale à nos lacs et à nos cours d’eau », fait remarquer le porte-parole. Par exemple, la Ville de Thetford Mines déplore dans son plan vert municipal une utilisation excessive de pesticides et d’engrais et propose de réglementer l’utilisation d’engrais et de pesticides plus particulièrement à proximité des lacs et des cours d’eau.»

Ce n’est pas tout d’interdire, selon M. Fournier, il faudra proposer un entretien de pelouse où l’on favorise d’autres plantes et fleurs qui cohabiteront avec les graminées. Toujours selon leur représentant, les entreprises horticoles collaboreront et y trouveront leur compte.

Enfin, et cela n’est pas sans intérêt, insiste-t-il, cette politique environnementale se fera à coût nul pour la population, « au sens où il s’agit d’un règlement municipal qui implique, surtout et d’abord, la volonté politique de protéger nos lacs et nos cours d’eau. »

La population peut consulter le dossier argumentaire de lutte contre les cyanobactéries sur le site internet de l’APPGLSF.

Voici la liste des 13 associations impliquées:

• Association de la protection du lac Mégantic et de son bassin versant (APLM)

• Association des riverains du petit lac Lambton (ARPPL)

• Association pour la protection environnement du lac du Huit (APEL du Huit)

• Association riveraine du lac Rond-Peach

• Association des propriétaires du lac à la Truite

• Association des riverains du lac Bécancour

• Association des riverains du lac Jolicoeur

• Association pour la protection du lac Elgin

• Association du lac Caribou par Serge Litowski

• Association de protection du lac à la Truite d’Irlande

• Association de protection du lac Drolet (APDLD)

• Association de protection du Grand lac Saint-François (APPGLSF)