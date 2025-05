Une journée d'essais de véhicules verts à Saint-Georges

Un événement grand public pour découvrir et tester les dernières voitures hybrides et électriques des concessionnaires de la Beauce et de Québec, se tiendra le 9 mai prochain à Saint-Georges.

Le tout se passera de 9 h à 19 h, aux installations du CIMIC et dans la cours de la Polyvalente de Saint-Georges.

La journée est organisée par l'entreprise Transvolt, en partenariat avec le CIMIC et les SAE Beauce-Etchemin, dans le but de plonger les intéressés au cœur de l’avenir automobile.

Au programme, on retrouvera des essais routiers (de 9 h à 17 h/permis de conduire requis), ainsi que des conférences exclusives sur les innovations automobiles et les enjeux de la transition énergétique. L'événement se terminera par un 5 à 7 réseautage, pour des échanges avec des experts du milieu automobile.

Pour de plus amples informations, et pour s'inscrire gratuitement aux essais routiers, envoyez un message courriel à l'adresse suivante: [email protected]