Quels sont les végétaux acceptés à l'Écocentre?

Étant donné la saison actuelle, les responsables de l’Écocentre de Saint-Georges tiennent à préciser quels sont les végétaux qui peuvent y être déposés.

Ainsi, seuls les résidus de jardins, plantes, fleurs, feuilles ou des branches ayant un maximum de un centimètre de diamètre sont admis. Malheureusement, les personnes qui se présentent avec des branches dont le diamètre dépasse 1 cm devront rebrousser chemin avec celles-ci.

Voici d’ailleurs la liste des végétaux acceptés :

- Résidus verts

- Gazon;

- Feuilles mortes;

- Branches coupées de diamètre inférieur à 1 cm (non attachées), longueur maximale de 60 cm;

- Fleurs, plantes et autres résidus végétaux (aiguilles de résineux, retailles de haie, mauvaises herbes, etc.), sauf les plantes exotiques envahissantes (phragmite, berce du Caucase, renouée japonaise, impatiente de l’Himalaya, salicaire pourpre);

- Écorces, copeaux, bran de scie.

L'établissement rappelle aussi que lorsqu'un citoyen se rend à l’Écocentre, il est obligatoire de passer sur la balance. Il est aussi important que de pouvoir ouvrir les sacs de plastique pour disposer des feuilles mortes. Si vous ne souhaitez pas le faire, l’Écocentre vous suggère alors d’utiliser des sacs en papier.

Une action environnementale

Rappelons que cette action environnementale a pour objectif de diminuer l’enfouissement et ainsi éviter de payer pour enfouir des matières qui peuvent avoir une seconde vie, par le compost notamment.

L’Écocentre, qui est ouvert jusqu’au 15 novembre de chaque année, est situé dans le parc industriel du secteur Est, soit au 1825, 95e Rue.

C'est un service gratuit, réservé aux citoyens de ville de Saint-Georges. Les utilisateurs doivent apporter une pièce d’identité avec photo et adresse et doivent se présenter au bureau de l’Écocentre avant le déchargement pour connaître la procédure.