Des vidéos sur le développement durable projetées le 19 mai

Les projets étudiants du concours lancé dans le cadre de l’Expo Vert un monde durable seront présentés par le Comité Environnement Responsable (CER) du Cégep Beauce-Appalaches, le 19 mai dès 19 h, à la Salle Alphonse-Desjardins.

Intéressées par le développement durable, une vingtaine d’équipes ont répondu à l’appel et manifesté leur volonté de sensibiliser leur communauté en participant au concours. Ainsi, parmi les 20 projets soumis, une dizaine seront sélectionnés, puis présentés lors de la soirée gratuite et ouverte à tous.

« On trouve cela tout à fait génial que les étudiants nous partagent leurs idées, leurs visions et surtout leurs solutions en lien avec le développement durable. C’est impressionnant de voir combien de gens se sont sentis interpellés par cet enjeu. Plusieurs de nos enseignants ont embarqué dans le projet en demandant à leurs étudiants de réaliser la vidéo dans le cadre de leur cours », a mentionné Marie-Anne Moreau, conseillère à la vie étudiante, entrepreneuriat et développement durable.

Ce concours invitait donc les élèves du Cégep à réaliser un projet vidéo d’environ cinq minutes en solo, en duo ou en groupe. Ils avaient jusqu’au 10 avril pour s’inscrire et jusqu'au 10 mai pour déposer leur projet. Notons que tous les sujets étaient permis, tant qu'ils abordaient le développement durable.

Ce volet projets étudiant de l’Expo Vert un monde durable est organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), un comité formé d’étudiants et d’enseignants des centres de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches qui travaillent à la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation de la communauté sur la question du développement durable.

Remise de bourses

Des bourses seront remises aux équipes qui se seront démarquées par leurs idées innovantes et créatives pour transformer l’environnement et les pratiques en matière de développement durable.

Les bourses seront réparties comme suit :

- 1re place, une bourse d’une valeur de 400 $,

- 2e place, une bourse d’une valeur de 200 $,

- Prix « Coup de cœur du jury », une bourse d’une valeur de 100 $,

- Prix « Coup de cœur du public », une bourse d’une valeur de 100 $,

- Prix de participation, une bourse d’une valeur de 50 $.

Pour cette 2e édition où l’on présente les projets étudiants sous forme de vidéos, les membres du jury seront :

- Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches,

- François Talbot, coordonnateur des ressources matérielles du CBA et membre du Comité d’action et de concertation en environnement (CACE),

- Frédérick Duval, technicien en loisir au campus de Sainte-Marie et membre du Comité d’action et de concertation en environnement (CACE).

« Cette soirée projection offre la possibilité non seulement aux étudiantes et étudiants du Cégep, mais aussi à la population beauceronne, de découvrir de nouvelles initiatives. Ce projet représente une belle façon de sensibiliser et de s’exprimer autour de différents enjeux de développement durable. Je salue le travail remarquable de notre Comité Environnement Responsable qui nous propose encore cette année un événement spécial pour se tourner vers des solutions d’avenir », a souligné Caroline Bouchard.