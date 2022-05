Une éclipse totale de Lune sera visible cette nuit

Une éclipse totale de Lune avec toutes ses phases sera visible cette nuit dans le ciel du Québec.

L'éclipse partielle débutera vers 22 h 33 ce dimanche soir, pour terminer à 01 h 51. De ce fait, elle sera entièrement visible du Québec.

Notons que l'éclipse s'observe très bien à l'œil nu depuis son domicile ou avec une petite paire de jumelles.

Voici les détails concernant cet événement astral :

Début partielle : 22:27

Début totale : 23:29

Maximum : 00:11

Fin totale : 00:53

Fin partielle : 01:55

Cependant, Météo média prévoit un temps nuageux, alors espérons que le ciel se dégage pour laisser place au spectacle.

Le phénomène des éclipses lunaires

Dans son livre Les yeux tournés vers le ciel, Philippe Moussette, président du club véga de Cap-Rouge, explique le phénomène des éclipses lunaires.

L'explication d'une éclipse de Lune

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. La Lune devient alors rouge. Ce phénomène se produit quelques fois par année. Il existe trois variétés d’éclipses : Les éclipses pénombrales, lorsque la Lune ne fait que passer dans la pénombre de la Terre, les éclipses partielles, lorsque la Lune ne traverse l’ombre de la Terre que partiellement et les éclipses totales, lorsque la Lune traverse complètement l’ombre de la Terre. Ce sont sans contredit les éclipses les plus spectaculaires.

Pourquoi la lune devient rouge

Nous avons vu plus haut que la Lune devient rouge lorsqu’elle est dans l’ombre de la Terre. Ce phénomène est dû à la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre, celle-ci étant la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune. En fait, cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la Lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de Soleil.